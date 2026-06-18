Приехала с мамой на саммит: 9-летняя дочь премьера Италии Джорджи Мелони стала звездой Интернета

Джорджи Мелони с дочерью/Instagram Джорджи Мелони

Реклама

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони прибыла на саммит G7 во Францию вместе со своей 9-летней дочерью Джиневрой. Девочка оказалась в центре внимания после трогательного момента, запечатленного на видео.

Папарацци сняли, как политик с дочерью спускалась по трапу из самолета, а затем приветствовала представителей, которые ее встречали. В это время Джиневра застенчиво держалась рядом с мамой, пряталась за ней и закрывала лицо руками, пытаясь спрятаться от объективов фотокамер. Видео быстро стало вирусным в соцсетях, где пользователи активно обсуждали реакцию девочки.

Девочка была одета в желтый топ и юбку, на ней были бело-розовые кроссовки, а длинные распущенные волосы развевал ветер.

Реклама

Джиневра родилась в сентябре 2016 года. Ее отец — итальянский журналист и телеведущий Андреа Джамбруно. В 2023 году Джорджа сообщила о разрыве с ним после скандала, вызванного его сексистскими высказываниями, и с тех пор самостоятельно воспитывает дочь.

Несмотря на то, что появление ребенка на международном форуме вызвало дискуссию в интернете, для Мелони это не первый подобный опыт. Премьер-министр уже брала Джиневру с собой на международные мероприятия, в частности на саммит G20 на Бали и во время официального визита в Китай. Политик неоднократно подчеркивала, что не видит противоречия между исполнением государственных обязанностей и материнством и стремится оставаться рядом с дочерью даже во время зарубежных поездок.

Напомним, премьер-министр Италии Джорджа Мелони в костюме-тройке темно-бежевого оттенка появилась на рабочей сессии саммита.

Новости партнеров