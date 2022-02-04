Приехала с семьей: кронпринцесса Мэри на презентации своего нового портрета в Национальном музее

Приехала с семьей: кронпринцесса Мэри на презентации своего нового портрета в Национальном музее

Датская кронпринцесса Мэри завтра отметит свое 50-летие.

По этому случаю в Копенгагене проходит ряд мероприятия с участием кронпринцессы и ее семьи. 3 февраля Мэри вместе с супругом кронпринцем Фредериком и детьми - близнецами, принцем Винсентом и принцессой Жозефиной, а также их старшей сестрой принцессой Изабеллой посетили открытии выставки "HKH Crown Princess Mary 1972-2022" в Национальном музее Фредериксборга.

В связи с официальным открытием выставки там был представлен новый портрет наследной принцессы - работа местного художника испанского происхождения Хесуса Эрреры Мартинеса.

Портрет кронпринцессы Мэри / Getty Images

Портрет был назван "Кронпринцесса Мэри" и написан маслом на холсте в кабинете кронпринцессы в доме Наследной пары во дворце Фредерика VIII в Амалиенборге. Принцесса специально приехала в музей для того, чтобы презентовать портрет и открыть выставку.

Мэри выглядела великолепно в синем платье с поясом на талии и брошью на груди, у нее были распущены волосы, а на лице был красивый макияж. Ее дети и супруг тоже были одеты соответствующим образом.

Кронпринцесса Мэри с семьей / Getty Images

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