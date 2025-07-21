Приехала с сыном: Шарлотта Казираги появилась на празднике в Монако

Шарлотта Казираги / © Getty Images

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Княжеская семья Монако собралась вчера на праздничном мероприятии в честь 20-летнего правления князя Альбера II.

Шарлотта Казираги приехала вместе со своим младшим сыном Бальтазаром Казираги-Рассамом. Она была в белом коротком топе на широких бретельках, черных брюках, волосы собрала в небрежный пучок, а образ дополнила золотой цепочкой с крестиком на шее, несколькими браслетами на запястье и несколькими золотыми кольцами на пальцах.

Шарлотта Казираги с сыном Бальтазаром / © Getty Images

Торжества в Монако также посетила княгиня Шарлин. Она была облачена в платье-миди нежного розового цвета от Oscar De La Renta, которое было без без рукавов, с ассиметричным подолом и тонким поясом на талии. Образ княгини дополняли белые туфли-слингбэки из кожи от Gianvito Rossi и пара серьг-гвоздиков из жемчуга.

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Княжеская семья Монако / © Getty Images

Мероприятие посетила и принцесса Александра Ганноверская, которая в этот день праздновала 26-летие. Она приехала с бойфрендом.

Принцесса Александра и ее возлюбленный Бен Сильвестр Штраутманн / © Getty Images