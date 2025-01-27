Приехала в черном луке: принцесса Кейт присоединилась к мужу Уильяму на церемонии в память о жертвах Холокоста

Принцесса Уэльская Кейт присоединилась сегодня к своему мужу Уильяму на церемонии, посвященной Дню памяти жертв Холокоста в Лондоне.
Это второе публичное появление принцессы Уэльской в этом году после ее посещения Royal Marsden Hospital в Лондоне 14 января. В мероприятии приняли участие религиозные и общественные лидеры, а также люди, пережившие Холокост.
Принц Уильям произнес речь и зажег свечу во время церемонии. Свечи стали символом памяти всех тех, кто погиб в Холокосте и других геноцидах.
Принцесса Кейт, приехала одетая во все черное – черный топ, классические брюки-клеш и пальто, обута была в туфли-лодочки на каблуках, у нее в ушах были жемчужные серьги, а на шее ожерелье из пяти нитей жемчуга. Волосы Кэтрин красиво уложила локонами и сделала макияж.
Принц Уильям был в темно-синем костюме, белой рубашке и синем галстуке. Супруги сказали, что для них большая честь присутствовать на встрече с группой выживших, которые рассказали им свои душераздирающие личные истории.
Напомним, сегодня отмечается 80-я годовщина освобождения Освенцима. Король Чарльз III посещал памятные мероприятия в бывшем нацистском концентрационном лагере в Польше. Он стал первым британским монархом, посетившим печально известный лагерь смерти. В Польшу монарх приехал сам без своей супруги королевы Камиллы. Королева посещала концентрационный лагерь на 75-летие со дня его освобождения.
Напомним, в июне 2015 года королева Елизавета II и принц Филипп посещали другой лагерь, Берген-Бельзен, во время визита в Германию.
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