Приехала в черном луке: принцесса Кейт присоединилась к мужу Уильяму на церемонии в память о жертвах Холокоста

Принцесса Уэльская Кейт присоединилась сегодня к своему мужу Уильяму на церемонии, посвященной Дню памяти жертв Холокоста в Лондоне.

Это второе публичное появление принцессы Уэльской в ​​этом году после ее посещения Royal Marsden Hospital в Лондоне 14 января. В мероприятии приняли участие религиозные и общественные лидеры, а также люди, пережившие Холокост.

Кейт и Уильям Уэльские / Фото: Getty Images

Принц Уильям произнес речь и зажег свечу во время церемонии. Свечи стали символом памяти всех тех, кто погиб в Холокосте и других геноцидах.

Принцесса Кейт, приехала одетая во все черное – черный топ, классические брюки-клеш и пальто, обута была в туфли-лодочки на каблуках, у нее в ушах были жемчужные серьги, а на шее ожерелье из пяти нитей жемчуга. Волосы Кэтрин красиво уложила локонами и сделала макияж.

Принцесса Уэльская / Фото: Getty Images

Принц Уильям был в темно-синем костюме, белой рубашке и синем галстуке. Супруги сказали, что для них большая честь присутствовать на встрече с группой выживших, которые рассказали им свои душераздирающие личные истории.

Кейт и Уильям Уэльские / Фото: Getty Images

Кейт и Уильям Уэльские / Фото: Getty Images

Напомним, сегодня отмечается 80-я годовщина освобождения Освенцима. Король Чарльз III посещал памятные мероприятия в бывшем нацистском концентрационном лагере в Польше. Он стал первым британским монархом, посетившим печально известный лагерь смерти. В Польшу монарх приехал сам без своей супруги королевы Камиллы. Королева посещала концентрационный лагерь на 75-летие со дня его освобождения.

Король Чарльз III в Польше / Фото: Getty Images

Напомним, в июне 2015 года королева Елизавета II и принц Филипп посещали другой лагерь, Берген-Бельзен, во время визита в Германию.

Королева Елизавета и принц Филипп в лагере Берген-Бельзен, во время визита в Германию, 2015 год / Фото: Getty Images

Читайте также: