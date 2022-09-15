Приехала в Киев: Урсула фон дер Ляйен одела к Зеленскому сине-желтый наряд

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен с официальным визитом приехала в Киев. Она встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Урсула фон дер Ляен и Владимир Зеленский / Фото: Associated Press

Политик на знак поддержки нашей страны надела наряд в цвет украинского флага – она сочетала желтый топ и синий жакет.

Урсула фон дер Ляен и Владимир Зеленский / Фото: Associated Press

Свой деловой аутфит фон дер Ляйен дополнила черными прямыми брюками, черной обувью и жемчужными серьгами.

Урсула фон дер Ляен и Владимир Зеленский / Фото: Associated Press

Зеленский поблагодарил главу Еврокомиссии за визит, поддержку и усилия по приобретению Украиной статуса кандидата на вступление в ЕС.

Они обсудили вопросы энергетических вызовов, стоящих перед Украиной и ЕС, коснулись вопроса присоединения Украины к внутреннему рынку Евросоюза еще до вступления полноправного членства в ЕС, а также поговорили о продолжении давления на Россию, в частности путем принятия 8-го санкционного пакета.

Урсула фон дер Ляен и Владимир Зеленский / Фото: Associated Press

Кроме того, фон дер Ляйен и Зеленский приняли участие в открытии символической именной таблички в честь главы Еврокомиссии на Аллее смелости, расположенной на площади Конституции в Киеве.

Фото: Сайт президента Украины

"Во время войны мы собираемся на этой площади не случайно, потому что здесь есть имена лидеров мира, которые поддерживали наше государство, наш народ, нашу экономику и на протяжении этой войны стояли на нашей стороне против агрессии РФ. Я хотел бы, чтобы сегодня на этой площади Аллее появилось имя уважаемого Президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен", – сказал Зеленский.

Еще президент Украины вручил Урсуле фон дер Ляйен орден князя Ярослава Мудрого I степени за значительные личные заслуги в укреплении межгосударственного сотрудничества, поддержку государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, весомый вклад в популяризацию Украинского государства в мире.

Напомним, а во время своей речи на ежегодном обращении "О положении Союза" в Европарламенте Урсула фон дер Ляйен тоже появилась в украинских цветах: в желтом жакете и синем топе. К жакету она прикрепила сине-желтую ленту.

Урсула фон дер Ляен / Фото: Associated Press

Читайте также: