Приехала в компании матери: принцесса Беатрис в стильном полосатом луке посетила Уимблдон

Принцесса Беатрис и Сара Йоркская / © Getty Images

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Они посетили первый день Уимблдонского теннисного чемпионата во Всеанглийском клубе лаун-тенниса и крокета в Лондоне.

Беатрис выглядела потрясающе в полосатой рубашке Sandro с цветочным узором и судя по всему в подходящей юбке. В руках принцесса держала серый прямоугольный клатч, волосы у нее были распущены, на лице был легкий дневной макияж, тонкий золотой браслет на запястье и несколько колец на пальцах.

Принцесса Беатрис и Сара Йоркская / © Getty Images

Ее мама Сара Йоркская была в ярком зеленом платье с высокой горловиной и разрезом на груди. Ее рыжие волосы были собраны заколкой сзади, на лице был макияж и золотые серьги-капли были в ушах.

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Принцесса Беатрис / © Getty Images

Напомним, сегодня на Уимблдоне в Лондоне также появилась среди гостей австралийская актриса Айла Фишер, которая выбрала яркое платье с лимонами для выхода в свет.

Айла Фишер / © Getty Images