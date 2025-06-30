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Приехала в компании матери: принцесса Беатрис в стильном полосатом луке посетила Уимблдон
Принцесса Беатрис приехала на Уимблдонский турнир вместе со своей мамой Сарой Йоркской.
Они посетили первый день Уимблдонского теннисного чемпионата во Всеанглийском клубе лаун-тенниса и крокета в Лондоне.
Беатрис выглядела потрясающе в полосатой рубашке Sandro с цветочным узором и судя по всему в подходящей юбке. В руках принцесса держала серый прямоугольный клатч, волосы у нее были распущены, на лице был легкий дневной макияж, тонкий золотой браслет на запястье и несколько колец на пальцах.
Ее мама Сара Йоркская была в ярком зеленом платье с высокой горловиной и разрезом на груди. Ее рыжие волосы были собраны заколкой сзади, на лице был макияж и золотые серьги-капли были в ушах.
Напомним, сегодня на Уимблдоне в Лондоне также появилась среди гостей австралийская актриса Айла Фишер, которая выбрала яркое платье с лимонами для выхода в свет.