- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 215
- Время на прочтение
- 1 мин
Приехали на обед с одинаковыми прическами: принцесса Кейт и ее дочь Шарлотта очаровали образами
Принцесса Шарлотта и ее мама принцесса Кейт выбрали одинаковые прически для визита на рождественский обед короля Чарльза.
Рождественский обед — это праздничная традиция королевской семьи, которую король Чарльз продолжил со времен правления своей покойной матери, королевы Елизаветы II. В последние годы монарх проводил это мероприятие как в Букингемском дворце, так и в Виндзорском замке и обычно на такой обед приглашается вся семья, а не только самые близкие родственники, которые проводят Рождество, как правило, с королем в Сандрингеме, в Норфолке.
Семья Уэльских всегда желанные гости на обеих мероприятиях. И в этом году принцесса Кейт и ее десятилетняя дочь принцесса Шарлотта очаровали своими одинаковыми прическами и похожими образами.
Волосы Кейт и Шарлотты были заколоты сзади с помочью бархатных бантов и они выглядели очень мило. Принцесса Кэтрин, кстати, выбрала для этого светского образа красное платье в гороховый принт Alessandra Rich и серьги от Van Cleef & Arpels.
К слову, принцесса Шарлотта очень любит носить прически с бантами в волосах, о чем мы уже рассказывали ранее.