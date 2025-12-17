Приехали на обед с одинаковыми прическами: принцесса Кейт и ее дочь Шарлотта очаровали образами

Принцесса Шарлотта и принцесса Кейт / © Getty Images

Реклама

Рождественский обед — это праздничная традиция королевской семьи, которую король Чарльз продолжил со времен правления своей покойной матери, королевы Елизаветы II. В последние годы монарх проводил это мероприятие как в Букингемском дворце, так и в Виндзорском замке и обычно на такой обед приглашается вся семья, а не только самые близкие родственники, которые проводят Рождество, как правило, с королем в Сандрингеме, в Норфолке.

Принц Уильям, принцесса Шарлотта и принцесса Кейт / © Getty Images

Семья Уэльских всегда желанные гости на обеих мероприятиях. И в этом году принцесса Кейт и ее десятилетняя дочь принцесса Шарлотта очаровали своими одинаковыми прическами и похожими образами.

© Getty Images

Волосы Кейт и Шарлотты были заколоты сзади с помочью бархатных бантов и они выглядели очень мило. Принцесса Кэтрин, кстати, выбрала для этого светского образа красное платье в гороховый принт Alessandra Rich и серьги от Van Cleef & Arpels.

Реклама

К слову, принцесса Шарлотта очень любит носить прически с бантами в волосах, о чем мы уже рассказывали ранее.