Приехали на свадьбу: принцесса Раджва и кронпринц Хусейн с дочерью Иман попали под прицел папарацци в Венеции

Принцесса Раджва и кронпринц Хусейн с дочерью принцессой Иман / © Getty Images

Реклама

Наследный принц Иордании с семьей прибыл на свадьбу года. Кронпринца Хусейна, его супругу принцессу Раджву и маленькую дочь пары — принцессу Иман — запечатлели, когда они садились в лодку-такси после приземления в аэропорту Венеции «Марко Поло».

Кронпринц был в белой футболке и с черным рюкзаком за спиной, на руках он нес малышку Иман. Девочка была одета в милое белое платье с мелкими желтыми цветами. Ее мама принцесса Раджва облачилась в черную рубашку и черные брюки на завязках, волосы ее были распущены, на плече висела коричневая замшевая сумка, а на лице были солнцезащитные очки.

Принцесса Раджва, кронпринц Хусейн и принцесса Иман / © Getty Images

Также в Венеции вчера была замечена мама кронпринца — королева Рания. Она была одета во все черное, ее запечатлели, когда она шла по пирсу, чтобы сесть в лодку-такси после приземления в аэропорту Венеции.

Реклама

Королева Рания / © Getty Images