Приехали поддержать Кейт: принц Уильям с детьми в стильных образах появились в Вестминстерском аббатстве

Дети принцессы Кейт — принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи — присоединились к своей матери на ежегодной рождественской службе в Вестминстерском аббатстве.

11-летний принц Джордж, 9-летняя принцесса Шарлотта и 6-летний принц Луи вместе со своим отцом принцем Уильямом приехали поддержать свою мать, принцессу Уэльскую, на ее концерте, который называется "Вместе на Рождество".

Принц Уильям с детьми на рождественском концерте в Вестминстерском аббатстве / Фото: Associated Press

Принц Джордж выглядел элегантно в темно-синем костюме, а принцесса Шарлотта была одета в пальто винного цвета, которое сочеталось с синими колготками и темными туфлями.

Принц Уильям с детьми на рождественском концерте в Вестминстерском аббатстве / Фото: Associated Press

Младший ребенок Уэльских – принц Луи – был также в синем костюме, похожем на костюм его старшего брата и отца Уильяма. Супруг принцессы Кейт надел синий костюм и длинное пальто, он был в белой рубашке и бордовом галстуке в крапинку, подходящим к пальто его дочери Шарлотты.

Принц Уильям с детьми на рождественском концерте в Вестминстерском аббатстве / Фото: Associated Press

В этом году, отметим, служба, организованна при поддержке Королевского фонда, чествует всех тех, кто проявил любовь, доброту и сочувствие к другим членам своих общин. Среди 1600 гостей есть люди, которые по-своему поддерживали других в своих сообществах, и люди, которые в этом году пережили трудные времена, как и принцесса Уэльская.

Принц Уильям с детьми на рождественском концерте в Вестминстерском аббатстве / Фото: Associated Press

Принцесса Уэльская Кейт / Фото: Associated Press

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