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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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Приехали поддержать команду: принцесса Леонор и инфанта София посетили футбольный матч

Принцесса Леонор и ее младшая сестра инфанта София посетили футбольный матч женской сборной Испании на Евро-2025 в Швейцарии.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Инфанта София и принцесса Леонор

Инфанта София и принцесса Леонор / © Associated Press

Сестры приехали поддержать сборную Испании, которая, к сожалению, проиграла в борьбе с командой Англии. Леонор и София болели за спортсменок, а после игры зашли в раздевалку, где наследная принцесса поддержала команду.

/ © Associated Press

© Associated Press

«Не теряйте энергию, @SEFutbolFem. Поздравляю с отличной работой на протяжении всего чемпионата! Уверена, что ваши качества и старания принесут еще много успехов 👏🏻», — сказала принцесса Леонор.

/ © Associated Press

© Associated Press

Видео поделились на странице испанской королевской семьи в Instagram.

Напомним, принц Уэльский Уильям также приезжал на игру поддержать команду «львиц» и взял с собой свою 10-летнюю дочь принцессу Шарлотту.

Принцесса Шарлотта и принц Уильям / © instagram.com/princeandprincessofwales

Принцесса Шарлотта и принц Уильям / © instagram.com/princeandprincessofwales

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