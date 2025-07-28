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Приехали поддержать команду: принцесса Леонор и инфанта София посетили футбольный матч
Принцесса Леонор и ее младшая сестра инфанта София посетили футбольный матч женской сборной Испании на Евро-2025 в Швейцарии.
Сестры приехали поддержать сборную Испании, которая, к сожалению, проиграла в борьбе с командой Англии. Леонор и София болели за спортсменок, а после игры зашли в раздевалку, где наследная принцесса поддержала команду.
«Не теряйте энергию, @SEFutbolFem. Поздравляю с отличной работой на протяжении всего чемпионата! Уверена, что ваши качества и старания принесут еще много успехов 👏🏻», — сказала принцесса Леонор.
Видео поделились на странице испанской королевской семьи в Instagram.
Напомним, принц Уэльский Уильям также приезжал на игру поддержать команду «львиц» и взял с собой свою 10-летнюю дочь принцессу Шарлотту.