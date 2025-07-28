Приехали поддержать команду: принцесса Леонор и инфанта София посетили футбольный матч

Инфанта София и принцесса Леонор / © Associated Press

Реклама

Сестры приехали поддержать сборную Испании, которая, к сожалению, проиграла в борьбе с командой Англии. Леонор и София болели за спортсменок, а после игры зашли в раздевалку, где наследная принцесса поддержала команду.

© Associated Press

«Не теряйте энергию, @SEFutbolFem. Поздравляю с отличной работой на протяжении всего чемпионата! Уверена, что ваши качества и старания принесут еще много успехов 👏🏻», — сказала принцесса Леонор.

© Associated Press

Видео поделились на странице испанской королевской семьи в Instagram.

Реклама

Напомним, принц Уэльский Уильям также приезжал на игру поддержать команду «львиц» и взял с собой свою 10-летнюю дочь принцессу Шарлотту.

Принцесса Шарлотта и принц Уильям / © instagram.com/princeandprincessofwales