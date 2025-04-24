Приехали с важной миссией: сестры Йоркские с мамой Сарой посетили госпиталь в Лондоне

Принцессы Беатрис и Евгения с мамой Сарой / © Getty Images

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23 апреля сестры Йоркские и их мать Сара отправились в больницу в Лондоне, чтобы пообщаться с персоналом и пациентами, а также повысить осведомленность о раке у молодых людей. Все трое являются покровителями Teenage Cancer Trust и приехали в госпиталь, чтобы привлечь внимание к новой кампании.

Беатрис, Евгения и Сара Йоркская провели время в специальном благотворительном отделении для подростков и молодых людей T12, где проходят лечение 20 пациентов в возрасте от 13 до 19 лет, пишет People. Отделение было открыто герцогиней Йоркской в ​​2005 году и в этом году отмечает свое 20-летие.

Принцесса Беатрис, Сара Йоркская и принцесса Евгения / © Getty Images

Принцесса Беатрис была в темно-синем платье-рубашке с плиссированным подолом Ralph Lauren и черные замшевые сапоги на каблуках, ее сестра Евгения надела кашемировый свитер Theory и атласную юбку-миди Ralph Lauren болотно-зеленого цвета, а обула замшевые ботинки Penelope Chilvers. Их мать Сара облачилась в жакет, юбку, молочно-белую блузку и туфли-лодочки.

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«Это мой первый шанс посетить отделение с тех пор, как мне поставили диагноз рака, и встреча с молодыми людьми, больными раком, всегда невероятно трогательный опыт», — сказала Сара Йоркская о визите. «Для меня невероятно важно попытаться усилить голоса и опыт людей, больных раком, которым уделяется меньше внимания, чьи голоса не слушают и которых игнорируют».

Принцесса Евгения, Сара Йоркская и принцесса Беатрис / © Getty Images

Напомним, Сара Йоркская за прошлые два года перенесла два диагноза рака. У нее диагностировали рак груди и меланому. Ей повезло, она прошла лечение и находится в состоянии ремиссии.

Напомним, ранее мы рассказывали о членах королевской семьи, у которых было диагностировано это заболевание.