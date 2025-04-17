Приехали в Испанию: королева Матильда и король Филипп отправились с семьей на пешую прогулку

Король Филипп и королева Матильда / © Getty Images

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Король Филипп и королева Матильда вместе со своими детьми — принцессой Элеонорой, которая вчера праздновала день рождения и сыновьями принцами Габриэлем и Эммануэлем, отправились на королевскую прогулку по части знаменитого паломнического маршрута «Камино де Компостела» в Сантьяго-де-Компостела, в Испании.

В этом году бельгийские королевские особы преодолеют последний отрезок пути и прибудут в конечный пункт назначения: главную площадь Сантьяго-де-Компостела и ее великолепный собор.

Бельгийская королевская семья / © Getty Images

Семейную фотографию, где все включая короля и королеву облачены в удобную спортивную одежду, сделали на старте маршрута.

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Король Филипп и королева Матильда / © Getty Images

Не присутствовала вместе с семьей лишь принцесса Елизавета. Она находится в США, где в сентябре 2024 года начала двухлетний курс обучения в магистратуре Гарвардского университета в Бостоне.