ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
310
Время на прочтение
1 мин

Приехали в Париж: принц Уильям взял сына Джорджа на футбольный матч

Принц Уильям взял своего старшего сына принца Джорджа на матч между его любимой командой «Астон Вилла», которая сыграла с «Пари Сен-Жермен» в Париже.

Автор публикации
Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принц Джордж и принц Уильям

Принц Джордж и принц Уильям / © Getty Images

Известно, что принц и принцесса Уэльские сейчас находится на отдыхе во Франции с детьми. Папарацци сделали их фото на горнолыжном курорте.

Вчера, 9 апреля, принц Уильям с сыном Джорджем были замечены на трибунах стадиона «Парк де Пренс», внимательно наблюдающими за игрой. Отец и сын болели за свою любимую команду на трибунах.

Принц Джордж и принц Уильям / © Getty Images

Принц Джордж и принц Уильям / © Getty Images

В настоящее время дети Уэльских находятся на школьных каникулах перед Пасхой. Принц Уильям и Кейт Миддлтон считают обязательным сократить свои королевские мероприятия во время каникул своих детей, чтобы они могли провести время вместе как семья. И это отличная традиция.

Принц Джордж и принц Уильям / © Getty Images

Принц Джордж и принц Уильям / © Getty Images

Вчера, напомним, также король Чарльз и королева Камилла отпраздновали 20-ю годовщину свадьбы. Они сейчас находится с визитом в Италии.

Камилла и Чарльз в Италии / © Associated Press

Камилла и Чарльз в Италии / © Associated Press

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie