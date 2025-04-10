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Приехали в Париж: принц Уильям взял сына Джорджа на футбольный матч
Принц Уильям взял своего старшего сына принца Джорджа на матч между его любимой командой «Астон Вилла», которая сыграла с «Пари Сен-Жермен» в Париже.
Известно, что принц и принцесса Уэльские сейчас находится на отдыхе во Франции с детьми. Папарацци сделали их фото на горнолыжном курорте.
Вчера, 9 апреля, принц Уильям с сыном Джорджем были замечены на трибунах стадиона «Парк де Пренс», внимательно наблюдающими за игрой. Отец и сын болели за свою любимую команду на трибунах.
В настоящее время дети Уэльских находятся на школьных каникулах перед Пасхой. Принц Уильям и Кейт Миддлтон считают обязательным сократить свои королевские мероприятия во время каникул своих детей, чтобы они могли провести время вместе как семья. И это отличная традиция.
Вчера, напомним, также король Чарльз и королева Камилла отпраздновали 20-ю годовщину свадьбы. Они сейчас находится с визитом в Италии.