Приехали в Париж: принц Уильям взял сына Джорджа на футбольный матч

Принц Джордж и принц Уильям / © Getty Images

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Известно, что принц и принцесса Уэльские сейчас находится на отдыхе во Франции с детьми. Папарацци сделали их фото на горнолыжном курорте.

Вчера, 9 апреля, принц Уильям с сыном Джорджем были замечены на трибунах стадиона «Парк де Пренс», внимательно наблюдающими за игрой. Отец и сын болели за свою любимую команду на трибунах.

Принц Джордж и принц Уильям / © Getty Images

В настоящее время дети Уэльских находятся на школьных каникулах перед Пасхой. Принц Уильям и Кейт Миддлтон считают обязательным сократить свои королевские мероприятия во время каникул своих детей, чтобы они могли провести время вместе как семья. И это отличная традиция.

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Принц Джордж и принц Уильям / © Getty Images

Вчера, напомним, также король Чарльз и королева Камилла отпраздновали 20-ю годовщину свадьбы. Они сейчас находится с визитом в Италии.

Камилла и Чарльз в Италии / © Associated Press