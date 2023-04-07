Приехали в собор с родными: Альбер II и Шарлин посетили мессу в память о князе Ренье III

На официальной странице княжеской семьи в Facebook были опубликованы снимки с семейного мероприятия, их автором стал фотограф Эрик Матон, который часто снимает подобные мероприятия.

Князь Альбер II, его супруга княгиня Шарлин, сестры и племянники собрались в соборе Монако, чтобы посетить мессу памяти князя Ренье III.

Во время этой церемонии выступила с первым чтением племянница Альбера II - Шарлотта Касираги, а затем Камилла Готтлиб (дочь принцессы Стефании, дочери Ренье III) произнесла всеобщую молитву.

В конце мессы вся семья собралась у могилы князя Ренье III.

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Напомним, князь Ренье III - тринадцатый князь Монако из династии Гримальди. Правил с 1949 года по 2005 год. Был женат на голливудской актрисе Грейс Келли, которая после замужества получила титул княгини Монако Грейс Келли. В 1982 году супруга князя погибла в автокатастрофе. Несмотря на то, что у супругов были сложные отношения с взаимными обидами и изменами, Ренье искренне переживал смерть жены и был раздавлен ее гибелью. Их историю любви мы уже рассказывали.

Князь Ренье до самой своей смерти остался вдовцом. Он умер 6 апреля 2005 года и был похоронен рядом с супругой.

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