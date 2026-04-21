Прием в честь Елизаветы II: принцесса Кейт блистала в красивом платье и украшениях королевы

Принцесса Уэльская Кейт / © Associated Press

Принцесса Кэтрин выглядела потрясающе в лиловом платье А-силуэта, по всей видимости цвет наряда был отсылкой к детскому имени Елизаветы – Лилибет. Принцесса также надела жемчужные серьги-висюльки и жемчужное ожерелье из трех покойной королевы. Ее каштановые волосы ниспадали волнами, а на лице был легкий макияж.

Принц Уильям был в темно-синем костюме, белой рубашке и с галстуком.

© Associated Press

Среди гостей приема были представители ряда организаций, находившихся под покровительством Елизаветы II, включая Cancer Research UK, Британское общество Красного Креста, Жокейский клуб, Королевский кинологический клуб и Благотворительный фонд армии. К членам королевской семьи присоединились люди, отмечавшие в этот день свое столетие.

Принц и принцесса Уэльские, герцог и герцогиня Эдинбургские / © Associated Press

Герцогиня Эдинбургская Софи также выглядела великолепно в платье-рубашке миди в полоску от Gabriela Hearst, которое, по данным Royal British Fashion в Instagram, было создано с использованием полосок, напоминающих сапоги для верховой езды. Герцог и герцогиня Эдинбургские отдали дань уважения покойной королеве своими нарядами. Оба включили в свои образы элементы, связанные с лошадьми, одной из страстей покойной королевы: галстук Эдварда был украшен изображением этого животного.

Герцог и герцогиня Эдинбургские / © Getty Images

Король Чарльз и королева Камилла приехали после посещения Британского музея в Лондоне, где они осмотрели окончательные макеты национального мемориала Елизавете II.

Королева Камилла и король Чарльз III / © Associated Press

После приема в Букингемском дворце в соцсетях королевской семьи поделились новым фото, где запечатлены все старшие члены.