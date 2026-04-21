- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 56
- Время на прочтение
- 2 мин
Прием в честь Елизаветы II: принцесса Кейт блистала в красивом платье и украшениях королевы
Принц и принцесса Уэльские присоединились к высокопоставленным членам королевской семьи, включая короля Чарльза и королеву Камилла, на приеме в Букингемском дворце в честь 100-го юбилея со дня рождения королевы Елизаветы II.
Принцесса Кэтрин выглядела потрясающе в лиловом платье А-силуэта, по всей видимости цвет наряда был отсылкой к детскому имени Елизаветы – Лилибет. Принцесса также надела жемчужные серьги-висюльки и жемчужное ожерелье из трех покойной королевы. Ее каштановые волосы ниспадали волнами, а на лице был легкий макияж.
Принц Уильям был в темно-синем костюме, белой рубашке и с галстуком.
Среди гостей приема были представители ряда организаций, находившихся под покровительством Елизаветы II, включая Cancer Research UK, Британское общество Красного Креста, Жокейский клуб, Королевский кинологический клуб и Благотворительный фонд армии. К членам королевской семьи присоединились люди, отмечавшие в этот день свое столетие.
Герцогиня Эдинбургская Софи также выглядела великолепно в платье-рубашке миди в полоску от Gabriela Hearst, которое, по данным Royal British Fashion в Instagram, было создано с использованием полосок, напоминающих сапоги для верховой езды. Герцог и герцогиня Эдинбургские отдали дань уважения покойной королеве своими нарядами. Оба включили в свои образы элементы, связанные с лошадьми, одной из страстей покойной королевы: галстук Эдварда был украшен изображением этого животного.
Король Чарльз и королева Камилла приехали после посещения Британского музея в Лондоне, где они осмотрели окончательные макеты национального мемориала Елизавете II.
После приема в Букингемском дворце в соцсетях королевской семьи поделились новым фото, где запечатлены все старшие члены.