Прием в королевском дворце: королева Максима в кутюре, а шведские королевские особы в ярких луках

Сопровождала на приеме короля его супруга королева Сильвия, а также наследная принцесса Виктория с мужем кронпринцем Даниэлем и дочерью принцессой Эстель, а также принц Карл Филипп с женой принцессой Софией.

Королевская семья Нидерландов и Швеции / Фото: Getty Images

Королева Максима была в светлом платье с рукавами-фонариками и крупным бантом на талии из кутюрной коллекции Natan Couture. Женственный образ королевы дополняли верблюжья накидка от Valentino и замшевые туфли на каблуке от Gianvito Rossi. А также серьги с бриллиантами и кунцитом от Steltman Jewellery and Atelier, клатч от Hermes и шляпа-таблетка.

Кронпринцесса Виктория была в малиновом платье миди, которое дополнила темно-бордовыми туфлями-лодочками на каблуках, клатчем в тон и в руках держала кожаные перчатки. Принцесса собрала волосы в пучок и дополнила аксессуаром в тон платья, а еще надела брошку в виде цветка с бриллиантами и серьги с жемчужными камнями. Ее супруг был в синем костюме, а дочь принцесса Эстель надела короткое твидовое платье в принт собачий зуб, белые колготы и черные балетки, а в руках держала маленькую сумку.

Королевская семья Нидерландов и Швеции / Фото: Getty Images

Также красивый наряд выбрала принцесса София. Она надела красное платье длины миди с рукавами три четверти, сочетая его с красными туфлями и красным плетеным клатчем и ободков в волосах. Ее муж Карл Филипп, как и его отец король Карл Густав были в военной форме. А королева Сильвия надела зеленое пальто и подобрала к нему шляпу, черные балетки и лаковую сумку.

Вечером короля Виллема-Александра и королеву Максиму ожидал прием во дворце. Вчера мы показывали фото с аэропорта, как Максима в бежевом пальто и шляпе-таблетке прибыла с мужем-королем в Швецию и их встречала наследная пара.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Король Виллем-Александр и королева Максима / Фото: Getty Images

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