Приглашение, от которого нельзя отказаться: сын королевы Камиллы рассказал, где проведет Рождество

Королева Камилла пригласила своих детей и внуков присоединиться к ней на Рождество в Сандрингеме.
Ее сын Том Паркер-Боулз впервые рассказал об этом в интервью изданию The Telegraph. Мужчина заявил, что его 77-летняя мать выразила желание, чтобы он провел праздник с ней, ее мужем - королем Чарльзом - и остальными членами королевской семьи в Сандрингеме в этом году.
"Моя мама сказала: "Я бы очень хотела, чтобы ты приехал, я давно не отмечала с тобой Рождество", — рассказал Паркер Боулз изданию, цитирует его журнал People.
Том говорит, что он и его семья планируют принять участие в рождественской встрече в Сандрингеме. Хотя с женой Паркер-Боулз в разводе, они вместе воспитывают двоих детей – дочь Лолу и сына Фредерика.
"Последние 15 лет я возвращаюсь в дом своей бывшей жены, сижу в спортивных штанах, иду в паб, пока готовят говядину, а потом пытаюсь заставить своих детей посмотреть "Диких гусей". Классика, — поделился он, добавив: Так что это было бы немного по-другому", - имея в виду Рождество в Сандрингеме.
Появится ли семья королевы Камиллы по пути на службу в церковь Святой Марии Магдалины, увидим 25 декабря.
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