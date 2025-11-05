Пригласила его в Кларенс-хаус: королева Камилла готовила картофель со знаменитым британцем с розовым ирокезом

Королева Камилла и Спадман / © Associated Press

Королева Камилла принимала в Кларенс-хаусе членов Национальной ассоциации общественного питания (NACC) и представителей Королевской волонтерской службы (RVS) на праздновании общественного волонтерства в рамках Недели «Еда на колесах».

Spudman — это популярный в социальных сетях британец, настоящее имя которого Бен Ньюман, известный своей страстью к картофелю в мундире. Он прославился благодаря видео в TikTok, где подает картофель с различными начинками, и стал известен своим ярким образом с розовым ирокезом.

Королева Камилла пригласила его в Кларенс-хаус и спустилась в его фургон, чтобы помочь с приготовлением еды. Ее Величество облачилась в черное платье с белой вышивкой, обула высокие замшевые сапоги и дополнила аутфит жемчужными серьгами-висюльками и золотой цепочкой с пластинчатой подвеской с инициалами ее пятерых внуков. У нее также была безупречная укладка и легкий макияж, а на груди брошь «Красный мак», которую члены семьи традиционно носят в ноябре.

Тем временем король Чарльз посетил медицинский центр Chatfield Health Care, чтобы узнать больше об услугах и индивидуальной поддержке, предоставляемых ветеранам, в Лондоне.

