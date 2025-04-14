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Приготовить может каждый: Меган Маркл показала один из любимых вариантов завтраков
Меган Маркл регулярно публикует новые сторис у себя в Instagram и в блоге своего бренда As Ever.
Вчера в воскресное утро герцогиня Сассекская поделилась фотографией идеального, по ее мнению, завтрака. Меган запостила фото на котором запечатлены ажурные блины присыпанные сахарной пудрой, а рядом стоит банка отрытого джема, который продает бренд Маркл.
Днем ранее в субботу, Меган показывала завтрак своей семьи, а также растрогала публикацией паски, которую ее муж принц Гарри привез из Украины в качестве презента. Меган показала, как они вместе с двумя детьми — Арчи и Лили — ели паску субботним утром.
Напомним, ранее Меган Маркл рассказывала, какой завтрак обожают есть ее муж Гарри и сын Арчи.