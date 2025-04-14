ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
87
Время на прочтение
1 мин

Приготовить может каждый: Меган Маркл показала один из любимых вариантов завтраков

Меган Маркл регулярно публикует новые сторис у себя в Instagram и в блоге своего бренда As Ever.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Меган Маркл

Меган Маркл / © Associated Press

Вчера в воскресное утро герцогиня Сассекская поделилась фотографией идеального, по ее мнению, завтрака. Меган запостила фото на котором запечатлены ажурные блины присыпанные сахарной пудрой, а рядом стоит банка отрытого джема, который продает бренд Маркл.

/ © Instagram Меган Маркл

© Instagram Меган Маркл

Днем ранее в субботу, Меган показывала завтрак своей семьи, а также растрогала публикацией паски, которую ее муж принц Гарри привез из Украины в качестве презента. Меган показала, как они вместе с двумя детьми — Арчи и Лили — ели паску субботним утром.

/ © Instagram Меган Маркл

© Instagram Меган Маркл

Напомним, ранее Меган Маркл рассказывала, какой завтрак обожают есть ее муж Гарри и сын Арчи.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie