«Приходилось доедать то, что было на тарелке»: герцогиня Камилла дала большое интервью сыну

Старший сын герцогини Камиллы Том Паркер-Боулз - ресторанный критик. Недавно он взял у своей матери интервью, в котором расспросил ее о любимой еде, рецептах, ресторанах и приготовлении пищи.

В интервью, опубликованному в журнале You герцогиня Корнуольская рассказала о своих любимых блюдах, любимых ресторанах, опыте в области кулинарии и успехах в садоводстве.

Любимая еда детства: чизкейк, картошка и мороженое из черного хлеба

Герцогиня Корнуольская Камилла / Associated Press

Камилла говорит, что научилась готовить, наблюдая за своей матерью, Розалинд Шанд, которая сделала еду «сердцем» семейной жизни.

Камилла признается, что выросла в очень счастливой семье, в которой также увлекались огородничеством: "Выращивали все, от помидоров и дынь до гороха, бобов, моркови и молодого картофеля."

"Одно из моих самых ранних воспоминаний — это приготовление гороха и фасоли вместе с моей матерью, искусным поваром, — говорит она, - я научилась у своей матери. Я никогда в жизни не следовал рецепту".

Семья Шанд проводила лето на острове Искья, недалеко от Неаполя, что, по словам герцогини, «привило ей страсть к итальянской кухне на всю жизнь». Из итальянских блюд, любовь к которым Камилла пронесла через всю жизнь, она особенно выделяет эскалоп из телятины с лимоном, жареные цуккини и пасту.

Герцогиня Кэтрин, герцогиня Камилла и королева Елизавета II / Associated Press

Судя по всему воспитание в семье Шандалом было довольно строгим, герцогиня вспоминает, что ей не разрешали переходить к десерту, если она не доедал основное блюдо : "Нам всегда приходилось доедать то, что было на тарелке, прежде чем мы ели пудинг. Это не было проблемой, когда это пудинг был рисовый, поскольку я его ненавидела." В пятницу вечером детям разрешали выбирать ужин. Камилла всегда выбирала пирог с курицей. Еда в доме бабушки будущей герцогини была более формально французской, что в те дни было очень модно. Больше всего Камилле запомнилось мороженое из черного хлеба, которое подавали там.

Камилла вспоминает, что ее первой школе, Дамбреллс в Дитчлинге, Восточный Сассекс, еда была на удивление превосходной. Там подавали много приготовленных на пару пудингов, ираз в неделю разрешили помогать повару готовить обед. Герцогиня до сих пор вспоминает картошку и чизкейк, который готовили там.

Любимые и нелюбимые блюда

Принц Чарльз и герцогиня Камилла / Getty Images

В 60-е годы в одном из модных в то время ресторанов Камилла впервые креветки с авокадо. Сочетание показалось ей невероятно экзотическим. Хотя до этого авокадо Камилле совсем не нравились, сейчас же по ее собственному признанию, она ест их каждый день.

"Одно из моих любимых блюд — запеченная фасоль на тосте." - признается герцогиня. Также Камилла признается в любви к И свежеприготовленной рыбе с жареным картофелем, завернутым в бумагу, которую по ее мнению ничего не может превзойти: "Этот запах!"

А вот перец - сырой или вареный - герцогиня терпеть может и избегает чили и чеснока. Также она не любитель субпродуктов, кроме очень хорошей печени.

О собственных кулинарных способностях и еде, которую готовила для детей

Герцогиня Корнуольская Камилла / Getty Images

Камилла недоумевает, как ее сын стал ресторанным критиком, ведь себя она считает «не самой предприимчивой из поваров».

Герцогиня специализировалась на простой, здоровой пище и никогда не следовала рецептам: "Много курицы с эстрагоном, яичницы-болтуньи с беконом и куриной запеканки. По воскресеньям всегда было жаркое. Дети ели много сыра на тостах. У нас был огород, так что мы ели сезоне продукты, когда это еще не стало модным."

Герцогиня признается, что до сих пор иногда готовит для себя, когда бывает дома и обожает свой огород:

«Я люблю огород. Я очень горжусь своими белыми персиками. Мой муж — отличный садовник, и мы довольно конкурентоспособны в отношении наших фруктов и овощей».

Меню ее последнего ужина

На вопрос о том, что бы герцогиня предпочла заказать на ужин, если бы знала, что это ее последний ужин, она ответила довольно оригинально:

"Мой последний ужин, вероятно, включал бы спаржу из моего огорода с большим количеством масла. Ризотто Анджелы Хартнетт. Я люблю ее готовку. Dover sole meunière с картофелем ratte, свежей фасолью и горохом из сада. Немного горького шоколадного мороженого. Плюс клубника и малина и много взбитых сливок. Вместе с действительно хорошим бокалом красного кларета. А учитывая, что это мой последний ужин, наверное, два."

Герцогиня Корнуольская Камилла / Getty Images

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