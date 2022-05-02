Приказ отдал лично Путин: раскрыта тайна череды загадочных смертей российских нефтяных магнатов

За смертями российских миллионеров стоит лично президент России и его свита.

С того момента, как российские войска начали готовиться к полномасштабной войне в Украине, в России началась череда загадочных смертей магнатов и ведущих бизнесменов, связанных с нефтяным бизнесом. Некоторые из них были жестоко убиты вместе с женами и несовершеннолетними детьми.

По информации телеграмм-канала GENERALL SVR, который часто сливает кремлевские тайны, внезапные смерти бывших и нынешних сотрудников структур "Газпрома" и, в частности, "Газпромбанка", а также "Новатек", были инициированы директором ФСБ Александром Бортниковым и секретарем Совбеза Николаем Патрушевым, после одобрения Путина.

"Следует понимать, что финансирование секретных операций, а также агентуры СВР России, Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ и пятой службы ФСБ происходило именно через структуры "Газпрома" и "Новатек", а центральную роль играл "Газпромбанк", и активные потуги российского руководства вывести из-под санкций "Газпромбанк" связаны именно с этим. В конце прошлого года Путину доложили об утечке информации о финансировании секретных операций и частично схемы финансирования агентуры 5-й службы ФСБ через сотрудников структур Газпрома. Бортников лично курировал расследование и уже в канун нового 2022 года на стол Путину лег доклад со списком подозреваемых. Доклад представляли Патрушев и Бортников. Путин утвердил к ликвидации весь список не глядя. В начале марта появился новый список, куда входили часть людей из предыдущего, но дополненный теми, кого Бортников и Патрушев считают виновными в разворовывании средств, выделяемых СВР, ГУ Генштаба и 5-й службе ФСБ, но это уже было после провала начала "спецоперации" в Украине, когда список уже было просто "необходимо" дополнить, чтобы не оказаться виноватым перед президентом самому Бортникову, да и Патрушев подсуетился.

Видимо, если у кого-то есть вопросы по этому поводу, можно попробовать обратиться к Матвееву Алексею Анатольевичу из "Газпромбанка", по нашей информации, именно он осведомлен, как никто другой, в вышеупомянутых схемах финансирования и, возможно, расскажет о кураторах в СВР и ФСБ. А может, вспомнит и расскажет забавный случай, как уже после всемирно известного инцидента с Чепигой и Мишкиным (офицеры российской военной разведки, подозреваемые властями Великобритании в покушении на бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь, а также подозреваемые чешскими властями в организации взрыва в городе Врбетице, получили повышение и в данный момент работают на Кремль - Ред.) и их попыткой отравить Скрипаля, Матвеев, проводя праздники у себя на трехэтажной вилле (это к вопросу: "Где деньги на спецоперации и агентуру, Зин?") на Лазурном берегу во Франции, после празднования Рождества- Нового года в Монако, оказался с гостями в больнице того же Монако с отравлением и как обоср*вшись, в прямом и переносном смысле, он обзванивал своих кураторов в попытке узнать отравили они его ядом или нет. Говорят, история забавная. Ну, тут важно поторопиться", - говорится в сообщении.

Также напомним, что после начала "зачистки" в Украину убежал бывший вице-президент "Газпромбанка" Игорь Волобуев. В многочисленных интервью он заявлял, что переехал, чтобы защищать землю, где родился. Волобуев родом из Ахтырки, которую начали обстреливать в первые дни войны.

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