Прикрыла декольте жакетом: принцесса София приехала на мероприятие с мужем

Шведские принц и принцесса исполняли сегодня свои королевские обязанности.

Принцесса София и принц Карл Филипп прибыли в Каролинский институт для участия в семинаре "Исследования нейропсихиатрической инвалидности", который проходит в Стокгольме.

София надела белый топ с глубоким V-образным вырезом, прикрыв зону декольте молочно-белым коротким жакетом. Также она была в юбке из замши, в тон которой подобрала туфли-лодочки на каблуках.

На плече у принцессы висела маленькая кофейная сумка. Волосы были распущены, на лице - легкий дневной макияж, а в ушах - серьги-кольца. София сделала также французский маникюр, на пальце у нее сверкало кольцо, а на запястье были часы.

Принцесса София и принц Карл Филипп / Фото: Getty Images

Ее супруг был одет в темно-синий костюм, белую рубашку и синий галстук с принтом.

На выходных, напомним, королевская пара вместе со старшими сыновьями посетила Шведскую королевскую оперу в Стокгольме, а снимками с мероприятия поделились на своей официальной странице в Instagram.

Принцесса София и принц Карл Филипп с сыновьями / Фото: Принцесса София и принц Карл Филипп/Instagram

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