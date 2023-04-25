Прикрыла декольте жакетом: принцесса София приехала на мероприятие с мужем

Шведские принц и принцесса исполняли сегодня свои королевские обязанности.
Принцесса София и принц Карл Филипп прибыли в Каролинский институт для участия в семинаре "Исследования нейропсихиатрической инвалидности", который проходит в Стокгольме.
София надела белый топ с глубоким V-образным вырезом, прикрыв зону декольте молочно-белым коротким жакетом. Также она была в юбке из замши, в тон которой подобрала туфли-лодочки на каблуках.
На плече у принцессы висела маленькая кофейная сумка. Волосы были распущены, на лице - легкий дневной макияж, а в ушах - серьги-кольца. София сделала также французский маникюр, на пальце у нее сверкало кольцо, а на запястье были часы.
Ее супруг был одет в темно-синий костюм, белую рубашку и синий галстук с принтом.
На выходных, напомним, королевская пара вместе со старшими сыновьями посетила Шведскую королевскую оперу в Стокгольме, а снимками с мероприятия поделились на своей официальной странице в Instagram.
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