Прикрыла живот жакетом: беременная Шарлотта Казираги посетила показ Chanel

36-летняя Шарлотта Казираги приехала посмотреть шоу Chanel. Девушка с февраля 2020 года является амбассадором французского бренда. А в прошлом году в январе Шарлотта открывала шоу бренда, выехав на подиум верхом на лошади.

Шарлотта Казираги / Фото: Getty Images

Сегодня Казираги прибыла на шоу лишь в качестве почетной гостьи. Она беременна третьим ребенком, и если присмотреться, то на фотографиях уже немного заметен ее округлившийся живот.

Одета Шарлотта была в твидовый бело-розовый брючный костюм от Chanel поверх белого топа, в руках держала маленькую розовую сумку от этого же бренда и была обута в лаковые ботильоны с россыпью страз на каблуках тоже от Chanel. Поверх наряда она набросила твидовое темное пальто. Каштановые волосы Казираги были распущены и красиво спадали на плечи, а в макияже она лишь немного подчеркнула глаза и яркой помадой губы. Также ее образ дополнял красивый темный маникюр и несколько колец на пальцах.

Шарлотта Казираги / Фото: Getty Images

Фотографы сделали фото Шарлотты вместе с французской певицей и актрисой Ванессой Паради – большой поклонницей Дома Chanel. Дамы были запечатлены в первом ряду на шоу.

Ванесса Паради и Шарлотта Казираги / Фото: Getty Images

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