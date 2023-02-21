Прилетала в США: беременную принцессу Евгению запечатлели в аэропорту

Евгения и ее муж Джек Бруксбэнк ведут не очень публичный образ жизни. Если и выходят в свет, то редко и чаще с членами королевской семьи. Но, иногда папарацци удается сделать фотографии принцессы.

Принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк / Фото: Getty Images

Недавно Евгению запечатлели в VIP-зале в аэропорту Санта-Моники. В Калифорнию британская принцесса прилетала по рабочим вопросам. А учитывая, что была недалеко от места, где живет ее кузен принц Гарри и его жена Меган, вероятно, они могли видеться.

Одета Евгения была в свободный плащ от French Connection под которым был черный наряд. На шее у нее было несколько золотых цепочек, на голове очки от Nooz Optics в черепаховой оправе, а через плечо висела черная сумка кросс-боди на тонком ремешке от Louis Vuitton. Ногти принцесса Йоркская не накрасила, на ее пальцах сверкало обручальное кольцо и еще одно тонкое золотое кольцо на пальце другой руки. В ушах были золотые серьги-кольца. Легкая укладка и дневной макияж завершали образ.

Принцесса Евгения / Фото: Getty Images

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