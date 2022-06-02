Прима-балерина Кристина Шишпор рассказала, как с бывшим мужем-футболистом помогает украинцам

Прима-балерина Национального академического театра оперы и балета Украины имени Тараса Шевченко Кристина Шишпор рассказала, чем занимается во время войны.

"Я сейчас больше занимаюсь благотворительностью. Мы с моими друзьями закупаем очень дорогие аппараты для раненых детей, которых сейчас свозят в разные больницы из разных горячих точек Украины. Футболист Георгий Бущан (бывший муж балерины) присоединился к этой акции. Он выставил свой лот – свою футболку со своим автографом", — признается Кристина.

"Сейчас я не работаю, воспитываю свою 7-летнюю дочь — мы переехали во время войны во Францию, но очень мечтаю вернуться в свой родной театр (ред. — Национальная опера Украины), потому что я знаю, что он уже открыл свои двери. Но сейчас еще опасно возвращаться с ребенком в Киев. Я очень хочу, чтобы это скорее закончилось и мы смогли вернуться в свою страну", — рассказала Шишпор.

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