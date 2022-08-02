Примерили футболки: Астафьева, Пивоваров и "Мисс Украина-2021" приняли участие в благотворительном арт-проекте

Знаменитости надели футболки, полученные средства от продажи которых пойдут в поддержку пострадавших от войны детей.

Украинские знаменитости приняли участие в благотворительном арт-проекте #CULTUREMATTERS. Его цель – помочь детям-переселенцам из оккупированных и наиболее обстреливаемых украинских городов и территорий.

Пресс-служба

Художник Станислав Тиунов создал коллекцию из десяти сюрреалистических черно-белых принтов в формате преднамеренного минимализма и дилетантизма. Изображение нанесли на белые футболки, с которых создали лимитированную коллекцию. Деньги с ее продажи пойдут на нужды детей, пострадавших от войны.

В роли селфи-моделей для лукбука коллекции #CULTUREMATTERS выступили певица и волонтер Даша Астафьева, лучший исполнитель года по версии музыкальной премии YUNA-2022 Артем Пивоваров, обладательница звания "Мисс Украина-2021" Александра Яремчук, блогер Андрей Трушковский, телеведущие и волонтеры Тимур Мирошниченко, Никита Добрынин и Андрей Джеджула.

Даша Астафьева/Пресс-служба

Александра Яремчук/Пресс-служба

Артём Пивоваров/Пресс-служба

Тимур Мирошниченко/Пресс-служба

Алексей Гладушевский/Пресс-служба

Алексей Гладушевский/Пресс-служба

Никита Добрынин/Пресс-служба

Коллекция футболок белого цвета с принтами выставлена на продажу на странице проекта в Instagram. Стоимость футболки составляет 999 грн.

На полученные от продажи средства закупят мягкие игрушки и игры для развития, раскраски, альбомы с наклейками для 194 детей-переселенцев из Харькова, Кременчуга и Мариуполя.

Андрей Трушковский/Пресс-служба

Тимур Мирошниченко/Пресс-служба

Андрей Джеджула/Пресс-служба

В серию принтов арт-проекта вошли 10 из 100 рисунков, созданных Тиуновым в разное время в течение 23 лет под влиянием происходивших в стране событий. Ранее работы автора также использовались в видеоряде концертов певицы Alloise и в качестве обложки сингла Alexey Gorchitza.

Напомним, благотворительный фонд "Можем вместе" также инициировал сбор средств на 10 тысяч жгутов-турникетов для медицинского батальона "Госпитальеры", который занимается оказанием первой медицинской помощи и эвакуацией раненых воинов с фронта. Внести вклад можно на специальной онлайн-платформе для преодоления гуманитарной катастрофы, спровоцированной военными действиями на территории Украины.

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