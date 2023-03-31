Примерила форму летчика: королева Нидерландов Максима посетила военную базу

Королева побывала на вертолетной базе Королевских ВВС Нидерландов.
30 марта 51-летняя королева Нидерландов Максима приняла участие в учениях по тушению пожаров Вертолетного командования обороны (Defense Helicopter Command), которые проводились на авиабазе Гильзе-Рийен.
Тренировка проводилась на транспортном вертолете Chinook из 298-й эскадрильи. Королева сначала посетила брифинг о выполнении противопожарных операций армией, а затем лично приняла участие в тренировочном полете вертолета, в ходе которого было заполнено пожарное ведро и потушена вымышленная область.
По такому случаю Ее Величество, конечно же, примерила форму летчика - комбинезон с нашивкой, но сочетала его с водолазкой. Также на ней были тактические ботинки, и она предпочла не снимать обручальное кольцо.
Для полета на вертолете королева также надела куртку и каску.
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