Примерила форму летчика: королева Нидерландов Максима посетила военную базу

30 марта 51-летняя королева Нидерландов Максима приняла участие в учениях по тушению пожаров Вертолетного командования обороны (Defense Helicopter Command), которые проводились на авиабазе Гильзе-Рийен.

Тренировка проводилась на транспортном вертолете Chinook из 298-й эскадрильи. Королева сначала посетила брифинг о выполнении противопожарных операций армией, а затем лично приняла участие в тренировочном полете вертолета, в ходе которого было заполнено пожарное ведро и потушена вымышленная область.

По такому случаю Ее Величество, конечно же, примерила форму летчика - комбинезон с нашивкой, но сочетала его с водолазкой. Также на ней были тактические ботинки, и она предпочла не снимать обручальное кольцо.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Для полета на вертолете королева также надела куртку и каску.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Читайте также:

Улыбка королевы Максимы (18 фото)