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Примирение после "пощечины": Брижит Макрон взяла под руку мужа-президента
В Сети активно обсуждают скандальный жест первой леди по отношению к своему мужу Эммануэлю Макрону.
Президент Франции Эмманюэль Макрон и его супруга Брижит Макрон с официальным визитом посетили Вьетнам. В аэропорту между супругами произошел момент, на который обратили внимание пользователи Сети. На видео засняли, как перед выходом из самолета первая леди касается, будто толкает обеими руками нижнюю часть лица своего мужа-президента. Пользователи назвали это «пощечиной» и активно обсуждают «ссору» между супругами.
Когда видео разлетелось по Сети и вызвало шквал комментариев, Елисейский дворец прокомментировал этот инцидент, опровергнув, что это была ссора между супругами и возразили проявление насилия в семье. В заявлении назвали это «моментом близости» между супругами, а сам Эммануэль прокомментировал, что они так шутили, что обычно часто делают.
В первый день визита Макроны встретились с генеральным секретарем Коммунистической партии Вьетнама То Ламом и его супругой Нго Фонг Ли. Вместе они пообедали в храме Van Mieu в Ханое, а затем приняли участие в церемонии возложения венков к памятнику национальным героям и мученикам. Макроны также встретились с президентом Вьетнама Луонг Куонгом и его супругой Нгуен Тхи Мин Нгуетой.
Во время этих мероприятий фотографы запечатлели, как Брижит взяла под руку Эммануэля, но выражение ее лица было совсем недовольное.
А когда они позировали для общих фотографий — на снимках заметно, как президент обнимает жену за талию, а она в этот момент улыбается.
Что же на самом деле произошло между супругами Макрон неизвестно. Остается только догадываться: это была ссора или действительно шуточная игра между ними.