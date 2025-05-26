Примирение после "пощечины": Брижит Макрон взяла под руку мужа-президента

Эммануэль и Брижит Макроны / © Getty Images

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Президент Франции Эмманюэль Макрон и его супруга Брижит Макрон с официальным визитом посетили Вьетнам. В аэропорту между супругами произошел момент, на который обратили внимание пользователи Сети. На видео засняли, как перед выходом из самолета первая леди касается, будто толкает обеими руками нижнюю часть лица своего мужа-президента. Пользователи назвали это «пощечиной» и активно обсуждают «ссору» между супругами.

Брижит и Эммануэль Макрон / © Associated Press

Когда видео разлетелось по Сети и вызвало шквал комментариев, Елисейский дворец прокомментировал этот инцидент, опровергнув, что это была ссора между супругами и возразили проявление насилия в семье. В заявлении назвали это «моментом близости» между супругами, а сам Эммануэль прокомментировал, что они так шутили, что обычно часто делают.

Брижит и Эммануэль Макрон / © Associated Press

В первый день визита Макроны встретились с генеральным секретарем Коммунистической партии Вьетнама То Ламом и его супругой Нго Фонг Ли. Вместе они пообедали в храме Van Mieu в Ханое, а затем приняли участие в церемонии возложения венков к памятнику национальным героям и мученикам. Макроны также встретились с президентом Вьетнама Луонг Куонгом и его супругой Нгуен Тхи Мин Нгуетой.

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Брижит и Эммануэль Макрон / © Associated Press

Брижит и Эммануэль Макрон / © Associated Press

Во время этих мероприятий фотографы запечатлели, как Брижит взяла под руку Эммануэля, но выражение ее лица было совсем недовольное.

Эммануэль и Брежит Макрон / © Getty Images

А когда они позировали для общих фотографий — на снимках заметно, как президент обнимает жену за талию, а она в этот момент улыбается.

Брижит и Эммануэль Макрон / © Associated Press

Брижит и Эммануэль Макрон / © Associated Press

Что же на самом деле произошло между супругами Макрон неизвестно. Остается только догадываться: это была ссора или действительно шуточная игра между ними.

Брижит и Эммануэль Макрон / © Associated Press