Принц Чарльз и его жена Камилла посетили офис BBC в Лондоне

Принц Чарльз и его жена Камилла посетили офис BBC в Лондоне

Принц Чарльз и его супруга Камилла активно выполняют свои королевские обязанности, принц Уэльский готовится стать преемником королевы Елизаветы II.

Недавно королевская пара приехала на телестудию BBC в Лондоне, чтобы отметить 90-летие компании, поблагодарить сотрудников и узнать, как они продолжают свою работу на территории Украины, России и Афганистана.

Камилла и принц Чарльз / Associated Press

74-летняя герцогиня Камилла была в этот день в лаконичном синем костюме, состоящем из короткого жакета и юбки и обута в черные туфли-лодочки на невысоких каблуках. В руках несла синюю сумку в виде маленького чемодана.

Камилла и принц Чарльз / Associated Press

Камилла и принц Чарльз / Associated Press

Ранее принц Чарльз и герцогиня Корнуольская заявляли о том, что поддерживают Украину во время полномасштабного вторжения России на нашу территорию. Также супруги посетили католический собор Святого Семейства в Лондоне, где помолились за Украину и украинцев.

Камилла и принц Чарльз / Associated Press

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