Принц Чарльз и его жена Камилла посетили офис BBC в Лондоне

Принц Чарльз и его супруга Камилла активно выполняют свои королевские обязанности, принц Уэльский готовится стать преемником королевы Елизаветы II.
Недавно королевская пара приехала на телестудию BBC в Лондоне, чтобы отметить 90-летие компании, поблагодарить сотрудников и узнать, как они продолжают свою работу на территории Украины, России и Афганистана.
74-летняя герцогиня Камилла была в этот день в лаконичном синем костюме, состоящем из короткого жакета и юбки и обута в черные туфли-лодочки на невысоких каблуках. В руках несла синюю сумку в виде маленького чемодана.
Ранее принц Чарльз и герцогиня Корнуольская заявляли о том, что поддерживают Украину во время полномасштабного вторжения России на нашу территорию. Также супруги посетили католический собор Святого Семейства в Лондоне, где помолились за Украину и украинцев.
Читайте также:
- Герцогиня Корнуольская посетила Национальный театр в Лондоне
- Вот это поворот: Гарри и Меган тайно встретились с королевой и принцем Чарльзом
- Премьер и его королева: интересные факты о Борисе Джонсоне и королеве Елизавете II