Герцогиня Корнуольская и принц Чарльз в Египте в 2003 году / Getty Images

Принц Чарльз и герцогиня Камилла едут в королевский тур: что о нем известно

Принц Чарльз и герцогиня Камилла едут в королевский тур: что о нем известно

Герцогиня Корнуольская и принц Чарльз собираются в тур по Иордании и Египту. Он состоится с 16 по 19 ноября. Расскажем подробнее, что же ожидает королевскую пару.

Королевскую чету официально встретят в Иордании король Абдалла II и королева Рания в первый день их визита. Герцогиня Корнуольская больше узнает о работе королевы Рании по защите уязвимых детей и матерей и примет участие в мероприятии "Женщины мира", способствующем расширению прав и возможностей женщин.

Королева Рания / Getty Images

Принц Чарльз встретится с гуманитарными группами, которые он поддерживает в качестве покровителя, в том числе с Верховным комиссаром Организации Объединенных Наций по делам беженцев и Международным комитетом спасения, и подчеркнет роль страны в обеспечении убежища 650 000 зарегистрированных сирийских беженцев и более двух миллионов палестинцев, пишет Hello!.

Что касается Египта, то основные моменты тура включают прием между Великобританией и Египтом, посвященный связи между двумя странами, который будет организован с видом на пирамиды на плато Гиза. Королевская чета также совершит поездку по древнему городу Александрия.

Крис Фицджеральд, заместитель личного секретаря принца, сказал, что изменение климата будет одной из основных тем визита, а другие вопросы будут включать межконфессиональный диалог, расширение прав и возможностей женщин и усилия по сохранению культурного наследия.

Напомним, Чарльз и Камилла в последний раз посещали Египет в 2006 году. В Иордании Чарльз был в 2015 году, а Камилла – в 2013 году.

Герцогиня Корнуольская и принц Чарльз / Getty Images

С нетерпением ждем этой поездки и с интересом будем рассматривать образы и герцогини Корнуольской, и королевы Рании.

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