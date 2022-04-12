Принц Чарльз и герцогиня Камилла едут в новый королевский тур

Принц Уэльский и герцогиня Корнуольская готовятся к новому королевскому туру, который пройдет в честь платинового юбилея королевы Елизаветы II.

Уже в следующем месяце, в мае, королевская чета посетит Канаду. Чарльз и Камилла посетят страну Содружества, чтобы встретиться с местными жителями Ньюфаундленда и Лабрадора, столичного региона Канады и Северо-Западных территорий. Дальнейшие подробности будут объявлены позже, сообщает Hello!

Принц Чарльз и Джастин Трюдо / Associated Press

Канада поддерживает тесные связи с Великобританией и королевской семьей. Это страна, которую королева чаще всего посещала во время своего правления. В последний раз она была там в 2010 году, во время своего 22-го визита.

Чарльз ранее посещал Канаду 18 раз, а Камилла приезжала в гости четыре раза. В последний раз они гастролировали по Канаде в 2017 году, посетив Онтарио, Нунавут и столичный регион Канады. В ходе визита члены королевской семьи отметили 150-летие Конфедерации с канадцами.

Принц Чарльз и герцогиня Корнуольская / Associated Press

Отметим, сейчас дочь королевы – принцесса Анна – совершает тур по Австралии и Папуа-Новой Гвинее вместе со своим мужем Тимом Лоуренсом. Он также приурочен к платиновому юбилею монарха.

А ранее герцог и герцогиня Кембриджская совершили поездку странами Карибского моря. Снимками из этого тура мы делились с вами вот здесь.

Принц Чарльз и королева Елизавета II / Associated Press

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