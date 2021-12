Принц Чарльз и герцогиня Камилла показали свою роскошную елку в Кларенс-хаус

Мы уже видели праздничную открытку герцогини Кембриджской и принца Чарльза. Теперь они показали новое фото, сделанное в Кларенс-хаус.

Недавно резиденцию королевской четы украсили к Рождеству. Чарльз и Камилла сфотографировали возле невысокой, но очень красивой елки, а снимок разместили на своей официальной странице в Instagram, где было написано:

"В это Рождество принц Уэльский и герцогиня Корнуольская побуждают вспомнить своих старших друзей и родственников в праздничный сезон. ✨ Знаете ли вы, что почти 1,5 миллиона пожилых людей чувствуют себя на Рождество более одинокими, чем в любое другое время года? @age_uk и кампания Silver Line # Ярче Рождества поддерживает тех, кто может быть одиноким в этом году.

The Prince is Patron of Age UK, благотворительная организация, которая поддерживает пожилых людей по всей Великобритании, и The Duchess - покровительница Silver Line, которая предоставляет пожилым людям круглосуточную горячую линию, по которой они могут позвонить для получения информации, поддержки или просто дружеского общения", - говорится в сообщении.

Камилла и Чарльз не будут чувствовать себя одиноко на праздники, ведь будут находиться в кругу близких людей. Но, призывают помогать окружающим.

Читайте также: