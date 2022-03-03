Принц Чарльз и герцогиня Камилла помолились за Украину

Принц Чарльз и герцогиня Камилла помолились за Украину

Украину поддерживает весь мир и члены британской королевской семьи тоже.

Принц Уэльский Чарльз и его супруга Камилла посетили украинский католический собор Святого Семейства в Лондоне.

Вместе с послом Украины в Великобритании Вадимом Пристайко принц Чарльз и герцогиня Камилла встретились с гостями, включая лидеров украинской общины и волонтеров, помогающих гуманитарным усилиями. У алтаря Украинского католического собора Их Королевские Высочества зажгли свечу и возложили подсолнухи, национальный цветок-символ Украины.

Принц Чарльз / Getty Images

"Наши мысли и молитвы с вами в это самое критическое время", - принц Уэльский и герцогиня Корнуольская выразили свою поддержку представителям украинской общины.

Ранее свою поддержку Украине, на которую напала Россия и жестоко тут воюет, выразили герцог и герцогиня Кембриджские, а также герцог и герцогиня Сассекские.

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