Принц Чарльз и герцогиня Камилла посетили открытие новых офисов Meta в Лондоне

Принц Чарльз и герцогиня Корнуольская Камилла официально открыли новые офисы Meta на севере Лондона.

Королевской паре был представлен большой сенсорный экран, чтобы они могли открыть виртуальную мемориальную доску в честь открытия штаб-квартиры.

Герцогиня Камилла и принц Чарльз / Getty Images

Затем Чарльзу и Камилле показали здание, в котором разместятся 5000 рабочих мест для инженеров, работающих над Instagram, а также Reality Labs и Workplace.

Герцогиня Корнуольская во время визита познакомилась с четырьмя женщинами, которые вызвались стать администраторами группы Facebook, объединяющей родителей и семьи, прежде чем она сняла видео для своей собственной книжной группы The Reading Room.

Герцогиня Камилла / Getty Images

Затем она присоединилась к своему мужу, который был на мероприятиях по виртуальной реальности, и паре показали фильтр Instagram, который будет развернут к платиновому юбилею королевы, пишет Hello!

Герцогиня Камилла и принц Чарльз / Getty Images

Стив Хэтч, вице-президент Meta по Северной Европе, сказал: "Для нас большая честь, что принц Уэльский и герцогиня Корнуольская официально открывают наши недавно построенные офисы в Кингс-Кросс. Лондон уже является нашим крупнейшим технологическим центром за пределами США, и теперь в нашем новом кампусе будут работать тысячи высококвалифицированных инженеров. Наши команды создают инновационные технологии, чтобы соединить миллиарды людей по всему миру и помочь развитию малого бизнеса, а также обеспечить безопасность наших услуг".

Герцогиня Камилла и принц Чарльз / Getty Images

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