Принц Чарльз и герцогиня Камилла завершили свой тур по Канаде

Третий и финальный день принца Чарльза и герцогини Корнуольской в туре по Канаде прошел в городе Йеллоунайф.

Там королевская чета встретилась с лидерами коренных народов и общественными организациями в столице Северо-Западных территорий.

Принц Чарльз и герцогиня Корнуольская / Фото: Getty Images

Чарльз и Камилла побывали в Сент-Джонсе, где встретились с лидерами коренных народов и местными жителями. На второй день они приняли участие почти в дюжине мероприятий в канадской столице, встретились с украинской общиной, афганскими беженцами, премьер-министром Джастином Трюдо и генерал-губернатором Мэри Мэй Саймон.

Первой остановкой Чарльза и Камиллы после прибытия на Северо-Западные территории была Детта, община недалеко от Йеллоунайфа, где их приветствовали вождь Эдвард Сангрис и вождь Ндила Фред Сангрис, пишет Hello! Члены королевской семьи участвовали в церемонии "Накормление огня", на которой дене благодарят Создателя.

Prince of Wales Northern Heritage Centre, Yellowknife



43 years since his last visit, His Royal Highness has returned! It was fascinating to see how the Heritage Centre has evolved through the decades during this time. pic.twitter.com/JYvEJccX3Y — The Prince of Wales and The Duchess of Cornwall (@ClarenceHouse) May 20, 2022

Чарльз и Камилла поднесли к огню табачные подношения. Во многих культурах коренных народов табак считается священным и используется для духовного исцеления и церемониальных целей.

Затем Чарльз встретился с жителями Детты, после чего направился в территориальный парк Фреда Хенна, чтобы посетить участок рейнджеров. В этом году канадские рейнджеры отмечают свое 75-летие.

Принц Чарльз и герцогиня Камилла / Фото: Getty Images

Принц Уэльский, который уже давно выступает за сохранение планеты, встретился с ними, чтобы обсудить их работу в области изменения климата. Чарльзу также удалось опробовать снегоход.

As the Canadian Rangers mark their 75th anniversary, HRH was delighted to be appointed as an Honorary Canadian Ranger!



There are over 5000 Canadian Rangers who live in more than 200 communities, speaking 26 different languages and dialects, many Indigenous. pic.twitter.com/9c7iLxkKp8 — The Prince of Wales and The Duchess of Cornwall (@ClarenceHouse) May 19, 2022

Позже Чарльз и Камилла прибыли в Центр наследия принца Уэльского в Йеллоунайфе, где они встретились с местными производителями продуктов питания. Чарльз также выступил там с речью. После этого королевская пара отправилась домой в Британию.

Принц Чарльз и герцогиня Камилла / Фото: Getty Images

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