Категория
Леди
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Принц Чарльз и герцогиня Камилла завершили свой тур по Канаде

Дата публикации
Просмотры
326
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Принц Чарльз и герцогиня Камилла завершили свой тур по Канаде

Принц Чарльз и герцогиня Камилла / Фото: Getty Images

Третий и финальный день принца Чарльза и герцогини Корнуольской в туре по Канаде прошел в городе Йеллоунайф.

Там королевская чета встретилась с лидерами коренных народов и общественными организациями в столице Северо-Западных территорий.

Принц Чарльз и герцогиня Корнуольская / © Getty Images
Принц Чарльз и герцогиня Корнуольская / Фото: Getty Images

Чарльз и Камилла побывали в Сент-Джонсе, где встретились с лидерами коренных народов и местными жителями. На второй день они приняли участие почти в дюжине мероприятий в канадской столице, встретились с украинской общиной, афганскими беженцами, премьер-министром Джастином Трюдо и генерал-губернатором Мэри Мэй Саймон.

Первой остановкой Чарльза и Камиллы после прибытия на Северо-Западные территории была Детта, община недалеко от Йеллоунайфа, где их приветствовали вождь Эдвард Сангрис и вождь Ндила Фред Сангрис, пишет Hello! Члены королевской семьи участвовали в церемонии "Накормление огня", на которой дене благодарят Создателя.

Чарльз и Камилла поднесли к огню табачные подношения. Во многих культурах коренных народов табак считается священным и используется для духовного исцеления и церемониальных целей.

Затем Чарльз встретился с жителями Детты, после чего направился в территориальный парк Фреда Хенна, чтобы посетить участок рейнджеров. В этом году канадские рейнджеры отмечают свое 75-летие.

Принц Чарльз и герцогиня Камилла / © Getty Images
Принц Чарльз и герцогиня Камилла / Фото: Getty Images

Принц Уэльский, который уже давно выступает за сохранение планеты, встретился с ними, чтобы обсудить их работу в области изменения климата. Чарльзу также удалось опробовать снегоход.

Позже Чарльз и Камилла прибыли в Центр наследия принца Уэльского в Йеллоунайфе, где они встретились с местными производителями продуктов питания. Чарльз также выступил там с речью. После этого королевская пара отправилась домой в Британию.

Принц Чарльз и герцогиня Камилла / © Getty Images
Принц Чарльз и герцогиня Камилла / Фото: Getty Images

Читайте также:

Следующая публикация