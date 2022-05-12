Принц Чарльз и Камилла посетили первую вечеринку в садах Букингемского дворца

Садовые вечеринки в Букингемском дворце снова открывают свои двери для гостей. Вчера первых гостей там приветствовали принц Чарльз и его супруга герцогиня Корнуольская.
Ранее, до начала пандемии коронавируса, в садах Букингемского дворца такие вечеринки проводились каждый год в мае и июне. Их лично посещала и королева Елизавета II.
Недавно было официальное заявление о том, что монарх больше не будет посещать такие мероприятия, как и многие другие, из-за проблем с подвижностью. Но остальные члены семьи будут ее охотно заменять.
На вчерашней вечеринке кроме Чарльза и Камиллы также присутствовали принцесса Анна, герцог Кентский, принц и принцесса Майкл Кентские. Погода была дождевая, поэтому дамам пришлось взять с собой зонтики.
Вечеринки будут проходить в год платинового юбилея королевы и проводятся для гостей в знак признания их положительного вклада в жизнь общества по всей Великобритании.
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