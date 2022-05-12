Принц Чарльз и Камилла в ярком платье приехали в Канадский дом в Лондоне

Принц Чарльз и Камилла в ярком платье приехали в Канадский дом в Лондоне

Принц Уэльский и герцогиня Корнуольская готовятся к очередной поездке, а пока посетили Канадский дом в Лондоне.

Сегодня герцогиня Корнуольская продемонстрировала свое дипломатическое мастерство, надев красный цвет канадского флага в преддверии своего предстоящего королевского визита в Канаду на следующей неделе.

Герцогиня Камилла и принц Чарльз / Фото: Associated Press

74-летняя Камилла выглядела элегантно и ярко в красном шерстяном платье от британского модельера Брюса Олдфилда, сшитом специально для нее. Герцогиня дополнила образ черными кожаными туфлями на низком каблуке и сумкой от Chanel. 73-летний принц Чарльз был одет в серый костюм в тонкую полоску в сочетании с голубой рубашкой и галстуком.

Герцогиня Камилла и принц Чарльз / Фото: Associated Press

Принц Чарльз и герцогиня Камилла посетят Канаду в этом месяце в рамках празднования платинового юбилея королевы Елизаветы II. Для Его Высочества принца Чарльза эта поездка в Канаду станет 19-й по счету. Визит королевской четы продлится с 17 по 19 мая.

Герцогиня Камилла / Фото: Associated Press

В Кларенс-хаус заявили: "Принц Чарльз давно считал, что нам нужно учиться у коренных народов всего мира тому, как лучше жить и заботиться о природе и планете, и что этот тур подчеркнет акцент на обучении у коренных народов Канады".

Герцогиня Камилла и принц Чарльз / Фото: Associated Press

Поездка состоится после того, как 7 марта королева Елизавета II приняла премьер-министра Канады Джастина Трюдо в Виндзорском замке, когда во время аудиенции продемонстрировала поддержку Украине.

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