Принц Чарльз, Камилла принц Уильям и Кейт посетили службу ко Дню Содружества

Члены британской королевской семьи, которые оказывают поддержку Украине во время войны, вчера посетили службу в Вестминстерском аббатстве.
Служба приурочена ко Дню Содружества нацией. Ее посетили наследник королевы – принц Чарльз с супругой Камиллой, его старший сын принц Уильям с супругой герцогиней Кембриджской Кэтрин, двоюродная сестра королевы Елизаветы II – принцесса Александра, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и многие другие.
Ее Величество на службе не присутствовала. Сейчас королева все чаще пропускает мероприятия из-за почетного возраста (в следующем месяце Елизавете II исполнится 96 лет).
Это был первый раз, когда Ее Величество пропустила мероприятие почти за десятилетие, и это должно было стать ее дебютным публичным выступлением после достижения вехи ее платинового юбилея в феврале. В последний раз королева пропустила службу в 2013 году, когда выздоравливала от неприятного приступа гастроэнтерита.
Решение монарха, который только что вылечился от коронавируса, не присутствовать на мероприятии было истолковано как мера предосторожности и практический способ организации поездок, а не новая проблема со здоровьем.
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