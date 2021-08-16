Принц Чарльз показал трогательное детское фото с сестрой принцессой Анной

Вчера, 15 августа, свой день рождения праздновала дочь королевы Елизаветы II и принца Филиппа – принцесса Анна.

Мы вспоминали самые интересные факты из биографии королевской принцессы, а также рассматривали ее архивные фотографии с празднований в 5, 9 и 13 лет. И, конечно, не можем обойти стороной поздравления ее королевских родственников.

Старший брат Анны – принц Чарльз – опубликовал на странице Кларенс-хауса очень милый детский снимок с сестрой. Кадр был сделан в 1951 году, когда Анне исполнился год, а принцу Чарльзу было 2,8 лет. Они оба сидят в колясках, Чарльз держит принцессу за руку и что-то ей говорит, наклонившись к ней.

"Поздравляем королевскую принцессу с днем рождения. На этой фотографии 1951 года принц Уэльский сжимает руку своей младшей сестры, сидя в своих детских колясках в саду Кларенс-хауса", - гласит подпись к фотографии.

Wishing HRH The Princess Royal a happy birthday today pic.twitter.com/aS3kyKcfL4 — The Royal Family (@RoyalFamily) August 15, 2021

На странице королевы Елизаветы II в Твиттере также появилось сообщение с поздравлением и подборка фотографий, на которых принцесса Анна запечатлена в разные годы своей жизни.

"Поздравляем Ее Королевское Высочество с днем рождения", - гласит короткая подпись.

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