Принц Чарльз посетил графство Дарем, но без Камиллы

Принц Уэльский Чарльз сегодня, 5 апреля, посетил Оклендский замок в Бишоп-Окленде.

Принц Уэльский посетил ряд мест в графстве Дарем в течение дня. Он встретился с сотрудниками офисов Darlington Farmers Auction Mart (DFAM), где он также пообщался с фермерами Службы сельскохозяйственной поддержки Верхнего Тисдейла (UTASS).

Принц Чарльз / Getty Images

А еще посетил ветеринарную клинику, где увидел загонную зону DFAM, там размещены новые погрузочно-разгрузочные сооружения. Принц также встретился с клиентами и осмотрел овец и крупный рогатый скот.

Принц Чарльз / Getty Images

Его супруга герцогиня Камилла не сопровождала Чарльза в этой поездке. На этой неделе, 9 апреля, пара отпразднует 17-ю годовщину со дня своей свадьбы. В прошлом году празднование затмилось новостью о кончине герцога Эдинбургского Филиппа, отца принца Чарльза и супруга королевы Елизаветы II.

Принц Чарльз / Getty Images

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