Принц Чарльз проигнорировал вопрос журналиста о своем скандальном брате принце Эндрю, и это сняли на видео

Принц Чарльз проигнорировал вопрос журналиста о своем скандальном брате принце Эндрю, и это сняли на видео

Ситуация, в которой оказался принц Эндрю, – не лучшая для членов британской королевской семьи. И если королеве Елизавете II никто не задает вопросов, то другим членам семьи достается.

Недавно репортер задал такой вопрос принцу Уэльскому Чарльзу. Вопрос касался лишения военных званий и королевского покровительства принца Эндрю.

Через день после того, как было объявлено, что принц Эндрю был лишен своего королевского покровительства и военной принадлежности на фоне судебного процесса о сексуальном насилии против него, принц Чарльз посетил Абердиншир, и Джеймс Мэтьюз из Sky News спросил его о скандале.

"Ваше Королевское Высочество, могу я узнать ваше мнение о положении вашего брата, принц Эндрю?" — сказал репортер. "Как вы на это смотрите?" - задал вопрос репортер, пишет People.

Но принц Уэльский проигнорировал вопрос и продолжил разговор с другим мужчиной.

Джеймс Мэтьюз выложил это видео у себя в Твиттере.

A question to Prince Charles on his younger brother ⁦@SkyNews⁩ pic.twitter.com/YiLzxL1fI7 — James Matthews (@jamesmatthewsky) January 14, 2022

Несмотря на скандал 61-летний принц Эндрю, вероятно, сохранит свой титул герцога Йоркского и сохранит свое место в очереди престолонаследия, где сейчас занимает девятое место после двух детей принца Гарри и Меган Маркл. Однако он больше не будет использовать титул "Его Королевское Высочество" ни в каком официальном качестве.

Принц Эндрю / Getty Images

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