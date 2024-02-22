Принц Чарльз разбил сердце принцессе Диане за сутки до их свадьбы: что сделал будущий король

В те годы принц Уэльский и Диана Спенсер считались идеальной парой. Он был зрелым 30-летним парнем, а она - юной 20-летней девушкой. И вроде бы они были так счастливы.

Принц Чарльз и принцесса Диана в день своей помолвки / Фото: Getty Images

Но, по словам бывшего астролога леди Дианы, за закрытыми дверями все было не так радужно. Еще в 2020 году Пенни Торнтон заявила, что Чарльз рассказал Диане о своих истинных чувствах всего за 24 часа до того, как они должны были пойти под венец. Будущий король признался, что не любит свою невесту.

В комментарии журналу ОК! астролог сказала: "Это было действительно ужасно, поступить так со своей невестой. Ты знаешь, что завтра же собираешься обвенчаться в соборе Святого Павла", - сказала она.

Принц Чарльз и принцесса Диана / Фото: Getty Images

И все-таки их свадьба состоялась, а брак длился до 1992 года, и официально они развелись только в 1996 году. Они продолжали исполнять королевские обязанности до официального развода.

Принц Чарльз и принцесса Диана / Фото: Getty Images

Принц Чарльз и принцесса Диана / Фото: Getty Images

Через год после развода принцесса Диана трагически погибла 31 августа 1997 года в результате автокатастрофы в Париже. На тот момент они с Чарльзом, как утверждается, оставались хорошими друзьями и родителями своих двоих сыновей.

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