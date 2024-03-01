Принц Чарльз травмировал принцессу Диану в день их помолвки: что сказал будущий король

Принц Чарльз и леди Диана Спенсер объявили о своей помолвке 24 февраля 1981 года. Тогда же принц и будущая принцесса дали свое первое совместное интервью, которое, как потом призналась Диана, ее несколько удивило.

Чарльз и леди Диана встречались недолго, сходили на несколько свиданий и вскоре во время частного ужина в Букингемском дворце принц Уэльский сделал ей предложение.

А в 11 часов утра 24 февраля 1981 года эта новость стала известна общественности, благодаря заявлению лорда-канцлера.

"С величайшим удовольствием королева и герцог Эдинбургский объявляют о помолвке своего любимого сына, принца Уэльского, с леди Дианой Спенсер, дочерью графа Спенсера и достопочтенной миссис Шанд Кидд", — говорилось в заявлении.

Принц Чарльз и принцесса Диана в день помолвки, 24 февраля 1981 года / Фото: Associated Press

В своем помолвочном интервью BBC во дворце принц Чарльз сказал, что он "рад и откровенно поражен" тем, что Диана согласилась выйти за него замуж, а будущая принцесса, описала тогда своего будущего мужа как "красивого и удивительного".

А когда во время фотоколла в Букингемском дворце их спросили, любят ли они друг друга, Диана ответила "конечно", а Чарльз произнес фразу "Что бы ни значила любовь", добавив: "Влюбленность открыта для вашей собственной интерпретации", вспоминает этот день Daily Mail.

Годы спустя принцесса Диана рассказала своему тренеру в личной записи, которая появилась в документальном фильме "Диана: своими словами": "Я подумала, какой сложный вопрос. Поэтому я сказала: "Да, конечно", а Чарльз обернулся и сказал: "Что бы ни значила любовь. И это меня полностью сбило с толку. Я подумала, какой странный ответ. Это меня травмировало", - вспоминала Диана.

Принц Чарльз и принцесса Диана в день помолвки, 24 февраля 1981 года / Фото: Associated Press

Напомним, ранее мы рассказывали, как принц Чарльз разбил сердце принцессе Диане за сутки до их свадьбы и что он ей сказал.

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