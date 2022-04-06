Принц Чарльз смутил королеву Летицию: они посетили открытие Испанской галереи

Будущий король Великобритании и королева Испании снова встретились. Второй раз за последние две неделе.

Принц Уэльский Чарльз приветствовал королеву Летицию в Бишоп-Окленде, в Англии. Ее Высочество королева прибыла туда, чтобы посмотреть коллекцию произведений искусства Франсиско де Сурбарана, Джейкоб и его двенадцать Сыновей в Оклендском замке в Бишоп-Окленде, графство Дарем.

Принц Чарльз и королева Летиция / Getty Images

Вчера мы уже показывали вам первые кадры принца Уэльского с визита в Оклендский замок. Принц приветствовал королеву Летицию целуя ей руку, казалось, что Летиции было даже слегка неловко за это.

Принц Чарльз и королева Летиция / Getty Images

Вместе Чарльз и Летиция открыли мемориальную доску во время церемонии открытия Испанской галереи в Бишоп-Окленде. Впервые за долгое время королева Испании сняла маску с лица, ведь в Великобритании маски давно не носят на улице.

Королева Летиция / Getty Images

Принц Чарльз и королева Летиция / Getty Images

На прошлой неделе, напомним, королева Летиция со своим супругом королем Филиппом VI, посещала службу памяти в честь принца Филиппа, герцога Эдинбургского, которая прошла в Вестминстерском аббатстве в Лондоне.

Принц Чарльз и королева Летиция / Getty Images

Принц Чарльз / Getty Images

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