Принц Чарльз травмировал палец: что случилось

Принц Чарльз посетил новое мероприятие.

Вчера, 13 июля, принц Уэльский, в роли полковника Парашютного полка представил парашютный полк с новыми знаменами в казармах Мервилля. Полковые знамена - это военные флаги, которые исторически использовались пехотными полками британской армии в качестве боевых точек.

Принц Чарльз / Getty Images

Принц Чарльз был в военной форме, много улыбался, но внимание фотографов привлек его палец, который был заклеен пластырем. Что случилось с королевским наследником, доподлинно неизвестно. Скорее всего, супруг герцогини Камиллы просто травмировался.

Принц Чарльз / Getty Images

Отметим, герцогиня Кембриджская Кэтрин часто заклеивает пластырем пальцы после каких-то бытовых порезов. Как-то герцогиня обмолвилась, что она любит работать в саду и обожает готовить, а во время этих двух занятий, как правило, часто страдают именно пальцы. Порезы на пальцах Кейт – частое явление.

Герцогиня Кембриджская / Getty Images

Герцогиня Кембриджская / Getty Images

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