Принц Чарльз уделил внимание науке

Принц Уэльский посетил один из самых известных научных центров - Кембриджский университет.

Принц Чарльз вчера, 31 марта, встретился с сотрудниками лаборатории Уиттла в Кембридже.

Принц Чарльз / Getty Images

Лаборатория Уиттла — исследовательская лаборатория энергетики, базирующаяся в Кембриджском университете. В состав Whittle Lab входят академический персонал, исследовательский персонал и стипендиаты, аспиранты и вспомогательные сотрудники.

Принц Чарльз / Getty Images

Также принц встретился со студентами Кембриджского фонда, получателями стипендий Содружества Его Королевского Высочества принца Уэльского.

Принц Чарльз / Getty Images

Принц Уэльский также открыл мемориальную доску вместе с генеральным директором Клэр Шайн в здании Entopia во время своего визита.

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