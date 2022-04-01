Принц Чарльз уделил внимание науке

Принц Уэльский посетил один из самых известных научных центров - Кембриджский университет.
Принц Чарльз вчера, 31 марта, встретился с сотрудниками лаборатории Уиттла в Кембридже.
Лаборатория Уиттла — исследовательская лаборатория энергетики, базирующаяся в Кембриджском университете. В состав Whittle Lab входят академический персонал, исследовательский персонал и стипендиаты, аспиранты и вспомогательные сотрудники.
Также принц встретился со студентами Кембриджского фонда, получателями стипендий Содружества Его Королевского Высочества принца Уэльского.
Принц Уэльский также открыл мемориальную доску вместе с генеральным директором Клэр Шайн в здании Entopia во время своего визита.
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