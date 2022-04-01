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Принц Чарльз уделил внимание науке

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Принц Чарльз уделил внимание науке

Принц Чарльз / Getty Images

Принц Уэльский посетил один из самых известных научных центров - Кембриджский университет.

Принц Чарльз вчера, 31 марта, встретился с сотрудниками лаборатории Уиттла в Кембридже.

Принц Чарльз / © Getty Images
Принц Чарльз / Getty Images

Лаборатория Уиттла — исследовательская лаборатория энергетики, базирующаяся в Кембриджском университете. В состав Whittle Lab входят академический персонал, исследовательский персонал и стипендиаты, аспиранты и вспомогательные сотрудники. 

Принц Чарльз / © Getty Images
Принц Чарльз / Getty Images

Также принц встретился со студентами Кембриджского фонда, получателями стипендий Содружества Его Королевского Высочества принца Уэльского. 

Принц Чарльз / © Getty Images
Принц Чарльз / Getty Images

Принц Уэльский также открыл мемориальную доску вместе с генеральным директором Клэр Шайн в здании Entopia во время своего визита. 

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