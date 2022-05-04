Принц Чарльз в сине-желтой мантии вручил награды в Королевском музыкальном колледже

Принц Уэльский приехал чествовать лучшие музыкальные таланты страны на церемонии, проведенной Королевским музыкальным колледжем (RCM).

73-летний принц Уэльский в качестве президента RCM совершил ежегодный визит в Лондонскую консерваторию, где вручил награды артистам, в том числе номинированной на премию "Грэмми" саксофонистке Эми Диксон и композитору Анне Мередит.

Наследник был президентом лондонского колледжа в течение 20 лет и за последние два десятилетия вручал награды артистам, включая Алфи Бо и Пола Маккартни.

We were thrilled to welcome our President, HRH The Prince of Wales, back to the RCM today to confer honours upon international musicians, meet #RCMJD and #RCMSparks students and hear performances from current RCM musicians.

Read More: https://t.co/f0OgGKxNGw — Royal College of Music (@RCMLondon) May 3, 2022

Чарльз также встретился со студентами младшего отделения RCM и молодыми музыкантами, изучающими игру на музыкальных инструментах в рамках RCM Sparks, просветительской программы колледжа, пишет Daily Mail.

Директор RCM профессор Колин Лоусон о визите принца Уэльского сказал: "Визит президента всегда является важным моментом в календаре Королевского музыкального колледжа, и в этом году мы чтим вклад выдающихся музыкантов со всего мира, многие из которых являются выпускниками Королевского музыкального колледжа".

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