Принц Чарльз встретился с Амаль Клуни, которая призывала привлечь к суду российских военных преступников

Принц Чарльз встретился с Амаль Клуни, которая призывала привлечь к суду российских военных преступников

Вчера в королевском театре Друри-Лейн состоялась торжественная церемония.

Принц Уэльский приехал, чтобы вручить премию Prince's Trust Awards в Лондоне. 73-летний будущий король появился на мероприятии в приподнятом настроении, когда прибыл на мероприятие в Королевский театр. Он был одет в элегантный синий пиджак, белую рубашку и розовый галстук.

Принц Чарльз и Амаль Клуни / Фото: Getty Images

На мероприятии также присутствовала супруга Джорджа Клуни – адвокат Амаль Клуни. Она была в красном платье без бретелей и дополнила образ маленькой белой сумкой.

Ранее, напомним, Амаль Клуни на неформальном заседании Совета Безопасности ООН в связи с вторжением России в Украину в штаб-квартире ООН произнесла очень эмоциональную речь в поддержку Украины. "Бойня в сердце Европы" - так назвала Амаль Клуни "агрессивное и возмутительное" вторжения России в Украину. И призвала привлечь к суду российских военных преступников.

Принц Чарльз и Амаль Клуни / Фото: Associated Press

Принц Чарльз и вся королевская семья Великобритании также поддерживают Украину и словом, и делом.

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