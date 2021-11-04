Принц Чарльз встретился с Леонардо Ди Каприо и Стеллой Маккартни в Глазго

У принца Уэльского Чарльза на саммите в Глазго очень много дел.
Мы уже знаем, что сын королевы Елизаветы II выступил с речью перед делегатами, и монарх похвалила его в своем видеообращении, специально записанном для участников саммита.
А вчера наследник трона посетил Художественную галерею и музее Келвингроув во время саммита Cop26, который проходит, напомним, в Scottish Event Campus в Глазго. Там Чарльз встретился с актером Леонардо Ди Каприо и модельером Стеллой Маккартни.
"Дизайнер @StellaMcCartney продемонстрировал сегодня инсталляцию экологически чистой моды в @kelvingrove_artgallery. Принц Уэльский был представлен актеру и защитнику окружающей среды @leonardodicaprio, который также посетил инсталляцию. # COP26", - говорится в подписи снимков, опубликованных на странице Кларенс-хаус в Instagram.
О чем разговаривали принц Чарльз и Леонардо Ди Каприо, остается загадкой. Пара поболтала в частном порядке, пока Стелла проводила им экскурсию по выставке.
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