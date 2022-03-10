Принц Чарльз встретился с семьей из Киева, которые бежали от войны в Украине

Принц Чарльз встретился с семьей из Киева, которые бежали от войны в Украине

Принц Чарльз посетил церковь Святого Луки в Лондоне, где встретился с беженцами из Йемена, Афганистана, Ирана и Ирака и рассказал о необходимости беженцев в Соединенном Королевстве.

Его визит был в поддержку работы программы Refugee Response, которая проводится англиканской церковью Святой Троицы Бромптон. "Я даже не могу представить ужасные условия, страдания, агонию, которые вам всем пришлось пережить на пути к приезду сюда, в эту страну", — сказал Чарльз, выступая перед плакатом, гласившим: "Возлюби ближнего своего".

Принц Чарльз / Associated Press

"У нас в стране огромная нехватка квалифицированных кадров, и многое из того, что вы можете сделать, может принести огромную пользу", - добавил принц Уэльский. "Нам очень повезло, что у нас есть вы, ваши навыки и все, что вы можете принести".

В церкви Святого Луки Чарльз также встретился с Андреем и Вероникой Копылаш, украинцами из Киева. 55-летний Андрей уже был в Великобритании, когда началась война, а его 23-летняя дочь Вероника села на последний самолет из Украины, чтобы присоединиться к отцу.

Принц Чарльз с семьей из Киева / Associated Press

"Для меня было огромной честью встретиться с принцем Чарльзом", — сказал Андрей после мероприятия, сообщает The Telegraph. "Он был очень откровенен, и в его глазах были слезы. Он сказал, что начал делать больше, чтобы помочь беженцам. Он сказал, что ситуация была ужасной, и описал ее как сумасшествие и безумие", - говорит украинец.

По данным ООН, более 2 миллионов украинцев бежали всего за две недели войны из Украины. Великобритания пока что не облегчает прибытие беженцев из Украины, для пребывания в стране требуется виза.

Принц Чарльз / Associated Press

"Для меня неизмеримая трагедия, что в этот момент времени в мире существует так много смертей и разрушений, что приводит к таким ужасным страданиям столь многих людей, которые вынуждены покинуть свои страны, как это сделали вы", — сказал Чарльз в своем обращении, пишет townandcountrymag.com.

На прошлой неделе принц Чарльз и Камилла посетили Украинский католический собор в Лондоне, и Чарльз ранее назвал российское вторжение в Украину "жестокой агрессией".

Читайте также: